Salvador Nasralla, candidato presidencial por el opositor Partido Liberal, habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras, el 2 de diciembre de 2025. (Orlando SIERRA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Nasralla mantiene ventaja sobre Asfura y confía en ser declarado presidente de Honduras
El candidato conservador , del Partido Liberal, afirmó este martes que su ventaja sobre su rival , del Partido Nacional, se consolida tras la reanudación de los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, y se mostró confiado en ser declarado virtual presidente de .

Estamos ganando”, subrayó Nasralla, en un video difundido en redes sociales, en el que agradeció al pueblo hondureño por respaldar su candidatura con su voto en las elecciones.

Según el último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 67,53 % de las actas escrutadas, Nasralla acumula 858.616 votos (40,13 %) frente a los 849.412 sufragios (39,69 %) de Asfura.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), continúa relegada en un tercer lugar al obtener 409.005 votos (19,11 %).

Nasralla indicó que espera que la diferencia de votos aumente en las próximas horas y pronosticó que el miércoles el CNE podría declararlo “presidente electo” de Honduras.

Estamos prácticamente en la recta final del 35 % de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana haya una diferencia indescontable de entre 70.000 y 80.000 votos”, enfatizó.

El candidato pidió a la población mantener la tranquilidad y aseguró que, de confirmarse su triunfo, su gobierno será de unidad nacional e inclusivo, basado en la meritocracia.

No importa de qué partido sean; si son personas honestas y tienen la capacidad, serán consideradas en nuestro gobierno”, concluyó.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

El proceso electoral en Honduras para las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre está siendo cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas. (EFE)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

