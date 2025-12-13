Captura de video tomada de una transmisión en X del Partido Libre del expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Manuel Zelaya (i), junto a la candidata a la Presidencia de Honduras por Libre Rixi Moncada. Foto: EFE/ @PartidoLibre
/ @PartidoLibre
Agencia EFE
Honduras: Oficialista Partido Libre dice que no otorgará “legitimidad” al nuevo gobierno
El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) afirmó este sábado que “no otorga legitimidad política ni moral” al Gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre en después de hacer un llamado a sus bases a salir a las calles.

“El Partido Libre no otorga legitimidad política ni moral al gobierno surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de los Estados Unidos” y se declara “oposición firme ética y popular que ejerceremos en todas las instancias”, según una resolución.

Una caja con material electoral es transportada durante el recuento de votos en Tegucigalpa, el 4 de diciembre de 2025 | Foto: Orlando SIERRA / AFP
Libre, que volvió a denunciar la presunta injerencia de Estados Unidos en las elecciones, divulgó esa resolución después de concluir una asamblea extraordinaria en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de Honduras, liderada por su candidata Rixi Moncada y el derrocado expresidente Manuel Zelaya, coordinador del partido.

La contienda electoral en Honduras se centra entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que encabeza con 40,52 % de los votos y cuenta con el apoyo de Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtiene 39,20 % y también cuestiona los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras el escrutinio del 99,40 %.

Libre, cuya candidata permanece en el tercer puesto con el 19,29 % de los votos, a la espera del escrutinio especial de al menos 2.773 actas con inconsistencias, reiteró que “no reconoce” los resultados preliminares de los comicios porque “conllevan el germen de la intromisión e injerencia de los Estados Unidos y la clase oligárquica” y que el sufragio “no fue ejercido libremente”.

Denunció además una “operación continental de medio ideológico, que utilizó el fantasma del comunismo y la estigmatización de Cuba y Venezuela (...) para inducir el voto por temor, se tienen las pruebas, ya presentadas a los organismos de justicia de más de cuatro millones de mensajes de amenazas dirigidas a las familias de hondureños que reciben remesas”.

Rechazó también la “guerra mediática y psicológica sin precedentes financiada por el gran capital evasor de impuestos y beneficiario de concesiones, exoneraciones y fideicomisos”, así como “la intervención abierta” de Estados Unidos y gobiernos de derecha extrema en el proceso electoral.

“Frente al Estado fallido, es una necesidad histórica e impostergable la demanda y promoción de la justicia, donde el pueblo dicte una nueva Constitución de la República, que privilegie lo público y los beneficios para grandes mayorías y no los privilegios de la casta política y la clase económica”, señala la resolución de Libre.

Horas antes, su coordinador general, Manuel Zelaya, llamó a la movilización de su militancia para respaldar a los candidatos oficialistas que exigen la anulación de las elecciones, mientras que la espera por conocer a un virtual ganador de los comicios podría alargarse hasta el 30 de diciembre, en base a la legalidad.

