“La opción de migrar está como número uno. Quedarme es la cuarta o quinta”. La periodista nicaragüense del diario “La Prensa” que nos contesta prefiere no revelar su nombre: este domingo 7 Daniel Ortega se enquistará en el poder con un cuarto mandato consecutivo y las represalias contra las disidencias seguirán siendo pan de cada día.

Porque desde hace buen rato las cartas están sobre la mesa. “Ya sabemos quién va a ganar las elecciones: Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Como han reiterado los opositores, estas no son elecciones sino una farsa”.

Es verdad que existen partidos que dicen aspirar al sillón presidencial, pero se trata de una “pantomima”. Así califica la situación el periodista Maynor Salazar, quien recuerda que el régimen se encargó de arrestar a “siete aspirantes presidenciales”, anular a los partidos políticos incómodos, así como a “empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas”.

Es tal la situación, que no hubo cierres de campañas. “Todo fue atípico, nada como en otros países donde hay elecciones de verdad”, sostiene Salazar.

“Nada comparado con el 2016, cuando incluso el mismo Ortega viajó a las provincias, cuando salió del ‘Búnker del Carmen’. Lo que ha venido después son procesos cada vez más desgastados que terminan en esta farsa electoral”.

Porque en Nicaragua nadie se pregunta quién ganará los comicios de este domingo 7 de noviembre -Salazar anota que los medios oficialistas adelantan que Ortega ganará con el 80% de los sufragios. La cuestión que cobra mayor importancia es qué pasará con el país una vez que el dictador reafirme su poder.

¿LAS CRÍTICAS Y LAS VOCES CONTRARIAS?

No existe la más minúscula probabilidad de que Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejen el poder. Ante la abrumadora cantidad de información proveniente del país centroamericano, habría que asumir desde ya que el orteguismo seguirá dominando en Nicaragua.

Con eso en mente, vale preguntarse: ¿qué sucederá con la oposición?

Imagen de Managua, Nicaragua, el 30 de mayo del 2018, una de las tantas marchas en contra del régimen de Ortega que se sucedieron aquel año en que se desató una feroz represión. EFE

Salazar explica que hay que ser muy cuidadoso al tratar de identificarla. Según el, la oposición que existe en el país es, en realidad, colaboracionista, todo lo contrario a la que se aglutinaba en la Unidad Nacional Azul y Blanco o la Alianza Ciudadana, por ejemplo.

Ortega se encargó de “descabezarla” a punta de mandarlos a la cárcel. “A partir de la persecución, parte de ella se fue al exilio, desde donde continúan demandando sanciones o acciones”.

“Por ejemplo, esta semana un grupo de organizaciones nacionales e internacionales solicitaron la creación de un mecanismo de investigación no solo de la matanza y represión del 2018, sino también de las instituciones que fueron claves para que Ortega se encumbrara en el poder”.

Al respecto, la periodista de “La Prensa” agrega que la diáspora de disidentes, la que hace marchas en Costa Rica, Estados Unidos o España, “está tratando de unificarse”. “La sed de democracia y libertad en todos los sentidos, de movilización, de expresión, es muy grande”.

Pero, internamente, las posibilidades de una marcha como la del 2018 –cuya represión dejó más de 300 muertos y 150 encarcelados acusados de “criminales y golpistas”- son prácticamente nulas. Salazar anota que Ortega ha dispuesto un estado de sitio policial de facto, así que cualquiera que intente hacer una protesta se va a ir detenido.

“Con suerte te acusarán de algún delito o simplemente te llevarán preso tres semanas y luego te liberarán”.

“En todo caso, yo diría que la oposición se va a ver disminuida por la persecución y la represión”.

El tándem en el poder: los esposos Rosario Murillo y Daniel Ortega, los líderes de facto de Nicaragua. AP

SIN DINERO Y SIN AYUDAS

A Nicaragua la atraviesa la incertidumbre, pero de todas las aristas, quizás la económica sea la más grave. Este miércoles, el Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley Renacer (Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral).

El autor de la legislación, el demócrata Bob Menéndez, declaró:

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”.

Solo falta la firma del presidente Joe Biden para que se establezcan sanciones “más duras” al gobierno de Ortega.

“Y también está pendiente la revisión del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (Cafta)”, agrega la periodista de “La Prensa”.

“La economía de Nicaragua va en decadencia. Va a ser muy difícil vivir. No somos un país como Venezuela, que tiene petróleo. Somos un país pobre. Da mucho que pensar esto. Tal vez después de las elecciones ya no voy a tener trabajo”.

Sobre el asunto, Salazar agrega: “Y no sabemos si, al desconocer a Ortega como presidente legítimo, la Unión Europea va desistir de tener tratados comerciales. Pero eso recién lo sabremos en el primer semestre del próximo año”.

Si bien la comunidad internacional puede entender las sanciones económicas como una medida ética, se trata de un arma de doble filo.

“Con todo esto uno se pone a pensar lo duro que es para las personas que necesitan trabajo. Esto nos puede llevar a que haya más gente pidiendo dinero en las calles o que se aceleren otros problemas sociales, como la delincuencia o la salud”, agrega Salazar.

“Ortega dijo en una comparecencia pública que, después de las elecciones, se iba a dar un paso para el diálogo. Habría que ver si el gran capital, si los cinco grandes empresarios de Nicaragua, van a querer sentarse a negociar. Moralmente, la carga es muy pesada para aquellos que admitan que se van a sentar a dialogar con Ortega”.

Walter Espinoza es candidato presidencial contra Ortega. Él es un buen ejemplo de lo que se denuncia en el país: la supuesta oposición está del lado del dictador. REUTERS

Un país sin ciudadanos

El éxodo de nicaragüenses es una realidad. Reuters ha escrito que, entre el 2017 y el 2020, las remesas crecieron “un 33%”, “a 1.1851 millones de dólares”, representando cerca del “15% del PBI del país”, “uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica”.

Salazar cuenta que hace poco conversó con varias personas para conocer cuáles eran sus planes para el futuro si el país continuaba en el mismo sendero. Las respuestas fueron que iban a tratar de encontrar trabajos en otras latitudes, quizás becas de estudio.

Hubo otros que dijeron que les preocupaba su salud (“no hay un plan de vacunación contra el coronavirus”) y que, aunque no pensaban abandonar el país, sí planeaban viajar a otros lados a vacunarse.

Los viajes por cuestiones de salud, sin embargo, también peligran.

La periodista de “La Prensa” recuerda las “colas kilométricas que recientemente se formaron en la frontera con Honduras, hacia donde los nicaragüenses querían ir a ponerse vacunas aprobadas por la OMS”.

“Pero la policía les negaba la salida de forma legal sin que ellos fueran políticos, periodistas, estudiantes o comerciantes. ¿Qué pasó? Tuvieron que irse por puntos ciegos arriesgando sus vidas”.

“No hay un futuro estable en Nicaragua. La gente va a optar por sacrificar lo que tiene por su familia, por irse a otro país a hacer dinero y, tal vez en un futuro lejano en el que las cosas cambien, cuando haya un cambio de gobierno, por fin puedan regresar al país que dejaron con tanta tristeza”.

Salazar comparte la idea. “El nicaragüense no quiere continuar viviendo en un país que va rumbo al fracaso. Los más jóvenes son los más interesados en irse y no desperdiciar, como dicen, su juventud por una dictadura que no ofrece oportunidades para salir adelante”.

Y, claro, ni hablar de los que pagarán por ser parte de medios de comunicación de oposición como “La Prensa”, que ha sufrido allanamientos, robos y es investigado por el régimen. Con eso en la espalda es que la periodista ha pensado en salir del país.

“No lo haré justo después del 7 de noviembre. Voy a esperar un año a ver qué rumbo toma el país, a ver si todo se cae o se estabiliza, aunque dudo que pase esto último”.

