El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó este viernes que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en las elecciones del domingo.

“Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar”, informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.

Noticia en desarrollo...