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El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) de las Naciones Unidas, Carl Skau, habla en una entrevista en Ciudad de Guatemala, el 25 de julio de 2026. (Alex Cruz / EFE)
El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) de las Naciones Unidas, Carl Skau, habla en una entrevista en Ciudad de Guatemala, el 25 de julio de 2026. (Alex Cruz / EFE)
Por Agencia EFE

El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) de las Naciones Unidas, Carl Skau, considera que el fenómeno El Niño amenaza con asestar un “golpe duro” a la seguridad alimentaria en Centroamérica, con especial incidencia en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador.

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