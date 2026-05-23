La Fiscalía General de México informó el sábado que citó a declarar a un gobernador acusado por Estados Unidos de narcotráfico, quien respondió que acudirá a la cita ya que “no tiene nada qué temer”.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de 76 años, pertenece al partido de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La justicia estadounidense lo señaló a finales de abril de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, tras lo cual pidió licencia al cargo.

Rocha Moya dijo el sábado en la red social X que acudirá a la cita con las autoridades “con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.

“Soy un hombre y que no tiene nada qué temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, dijo el mandatario, el primer gobernador en funciones en ser acusado formalmente de narcotráfico en Estados Unidos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la conferencia de prensa el 8 de abril de 2024. (Foto de Rashide FRIAS / AFP). / RASHIDE FRIAS

La fiscalía dijo también que llamó a declarar a otros nueve funcionarios de Sinaloa a quienes Estados Unidos acusó de narcotráfico junto con Rocha Moya. Dos de ellos se entregaron ya a las autoridades estadounidenses.

La dependencia dijo en un comunicado que busca avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la indagatoria sobre el mandatario.

La fiscalía también llamó a declarar a la gobernadora del norteño estado de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses en su estado durante abril en un accidente carretero.