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Por Agencia AFP

La Fiscalía General de México informó el sábado que citó a declarar a un gobernador acusado por Estados Unidos de narcotráfico, quien respondió que acudirá a la cita ya que “no tiene nada qué temer”.

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