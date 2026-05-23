La Fiscalía General de México informó el sábado que citó a declarar a un gobernador acusado por Estados Unidos de narcotráfico, quien respondió que acudirá a la cita ya que “no tiene nada qué temer”.
La Fiscalía General de México informó el sábado que citó a declarar a un gobernador acusado por Estados Unidos de narcotráfico, quien respondió que acudirá a la cita ya que “no tiene nada qué temer”.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de 76 años, pertenece al partido de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La justicia estadounidense lo señaló a finales de abril de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, tras lo cual pidió licencia al cargo.
Rocha Moya dijo el sábado en la red social X que acudirá a la cita con las autoridades “con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.
“Soy un hombre y que no tiene nada qué temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, dijo el mandatario, el primer gobernador en funciones en ser acusado formalmente de narcotráfico en Estados Unidos.
La fiscalía dijo también que llamó a declarar a otros nueve funcionarios de Sinaloa a quienes Estados Unidos acusó de narcotráfico junto con Rocha Moya. Dos de ellos se entregaron ya a las autoridades estadounidenses.
La dependencia dijo en un comunicado que busca avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la indagatoria sobre el mandatario.
La fiscalía también llamó a declarar a la gobernadora del norteño estado de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses en su estado durante abril en un accidente carretero.
Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)