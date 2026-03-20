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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)
Por Agencia EFE

El viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró este viernes que “el sistema político cubano no es objeto de negociación”, como tampoco ninguno de sus cargos gubernamentales.

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