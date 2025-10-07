Guatemala: Condenan a pandilleros de Barrio 18 a más de 100 años de cárcel

Pandilleros de Barrio 18 son sacados del penal El Infiernito. (Policía de Guatemala).
Pandilleros de Barrio 18 son sacados del penal El Infiernito. (Policía de Guatemala).
Un tribunal de condenó a seis pandilleros de la temida banda a penas de entre 31 y 106 años de prisión por asesinato y extorsión, informó este martes la Fiscalía.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos- se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

La vocera de la Fiscalía, María José Mansilla, dijo a periodistas que la condena dictada contra los seis miembros de la pandilla Barrio 18 -entre ellos dos mujeres- surgió tras una investigación iniciada en 2021 por una denuncia presentada por una empresa distribuidora de bebidas.

Se determinó que las órdenes eran emitidas por líderes recluidos en centros carcelarios, quienes se comunicaban con miembros en libertad de las clicas [células] ‘Latin Crazy’ y ‘Hollywood Gánster’, del Barrio 18”, explicó.

La mayor condena de 106 años de prisión fue impuesta a uno de los pandillero: 75 años por tres asesinatos, 25 años por conspiración para cometer asesinato y otros seis por asociación ilícita.

Sus cómplices varones fueron condenados a 91, 81 y 56 años de prisión. Una de las mujeres, en tanto, purgará 31 años de cárcel y la otra 37.

En Guatemala una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la víspera la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, que contará con tecnología biométrica para el control de los reclusos.

Además, dijo que enviará al Congreso una propuesta para dictar una “Ley antipandillas” que contemple penas más duras contra los integrantes de esas organizaciones criminales.

