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Resumen

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Esta fotografía, tomada en Alotenango el 4 de agosto de 2026, muestra la erupción del volcán Fuego, a unos 65 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala. (Foto de Johan ORDONEZ / AFP).
Esta fotografía, tomada en Alotenango el 4 de agosto de 2026, muestra la erupción del volcán Fuego, a unos 65 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala. (Foto de Johan ORDONEZ / AFP).
/ JOHAN ORDONEZ
Por Agencia AFP

Guatemala declaró una alerta de “peligro”, el segundo nivel más alto, por una potente erupción del volcán de Fuego, ubicado a 35 km de la capital, e inició la evacuación de viviendas cercanas.

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