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El legislador Julio Portillo asiste a una sesión en el Congreso de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el 8 de octubre de 2024. (JOHAN ORDONEZ / AFP)
El legislador Julio Portillo asiste a una sesión en el Congreso de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el 8 de octubre de 2024. (JOHAN ORDONEZ / AFP)
/ JOHAN ORDONEZ
Por Agencia AFP

Un diputado opositor falleció el viernes tras un ataque armado que dejó además tres policías muertos en una región del este de Guatemala con fuerte presencia del narcotráfico, informaron fuentes médicas y el Congreso.

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