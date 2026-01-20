Militares de Guatemala inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitio

Militares de Guatemala comenzaron a patrullar el martes barrios de la capital controlados por pandillas, tras los ataques que dejaron diez policías muertos y llevaron al gobierno a decretar el estado de sitio, según fuentes oficiales y un periodista de la AFP.

Pandilleros desataron el fin de semana una ola de atentados contra instalaciones policiales y patrullas en Ciudad de Guatemala y localidades vecinas en represalia por la retoma de tres cárceles donde presos mantenían como rehenes a 46 personas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Ocho agentes murieron el domingo y dos el lunes debido a las heridas de arma de fuego que sufrieron en los ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18, considerada terrorista por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos.

En los operativos destinados a capturar a miembros de esa y otras bandas también participa la Policía Nacional Civil, dijo a la AFP la portavoz del Ejército, Pamela Figueroa.

Los soldados, portando fusiles de asalto, chalecos y cascos blindados, recorrieron estrechas calles, algunas empedradas, de barrios populares de la periferia norte de la capital controlados por pandilleros, observó un fotógrafo de la AFP.

Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes 19 de enero el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo. (AFP)

Montaron también puestos de control para verificar la identidad de conductores de vehículos y motociclistas.

Previo al recorrido por calles de la Zona 18, los soldados y policías se reunieron en un campo de fútbol donde recibieron instrucciones.

Un oficial de la policía les pidió a sus subalternos estar “en alerta” debido a que han recibido advertencias de posibles atentados en su contra.

“Ahora estamos trabajando en conjunto con el Ejército de Guatemala y la policía con la finalidad de ubicar a personas que tengan órdenes de aprehensión y vínculos con estas estructuras criminales”, señaló el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.

La vocera del Ejército evitó proporcionar el número de efectivos desplegados a raíz del estado de sitio que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó por 30 días para enfrentar a los criminales que, según él, son apoyados por políticos que intentan desestabilizar a su gobierno.

El estado de sitio, que fue ratificado por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el domingo 18 de enero el estado de sitio en el país, donde las pandillas en las últimas horas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes. (AFP)