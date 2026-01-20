Oficiales de la Policía Militar del Ejército de Guatemala participan en una sesión de entrenamiento en la base Mariscal Zabala en la Ciudad de Guatemala, el 6 de octubre de 2025. (JOHAN ORDONEZ / AFP)
Oficiales de la Policía Militar del Ejército de Guatemala participan en una sesión de entrenamiento en la base Mariscal Zabala en la Ciudad de Guatemala, el 6 de octubre de 2025. (JOHAN ORDONEZ / AFP)
/ JOHAN ORDONEZ
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Militares de Guatemala inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitio
Resumen de la noticia por IA
Militares de Guatemala inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitio

Militares de Guatemala inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitio

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Militares de comenzaron a patrullar el martes barrios de la capital controlados por pandillas, tras los ataques que dejaron diez policías muertos y llevaron al gobierno a decretar el estado de sitio, según fuentes oficiales y un periodista de la AFP.

Pandilleros desataron el fin de semana una ola de atentados contra instalaciones policiales y patrullas en Ciudad de Guatemala y localidades vecinas en represalia por la retoma de tres cárceles donde presos mantenían como rehenes a 46 personas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Guatemala: Pandilleros matan a 7 policías en varios atentados tras represión de motines carcelarios

Ocho agentes murieron el domingo y dos el lunes debido a las heridas de arma de fuego que sufrieron en los ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18, considerada terrorista por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos.

En los operativos destinados a capturar a miembros de esa y otras bandas también participa la Policía Nacional Civil, dijo a la AFP la portavoz del Ejército, Pamela Figueroa.

Los soldados, portando fusiles de asalto, chalecos y cascos blindados, recorrieron estrechas calles, algunas empedradas, de barrios populares de la periferia norte de la capital controlados por pandilleros, observó un fotógrafo de la AFP.

Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes 19 de enero el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo. (AFP)

Montaron también puestos de control para verificar la identidad de conductores de vehículos y motociclistas.

Previo al recorrido por calles de la Zona 18, los soldados y policías se reunieron en un campo de fútbol donde recibieron instrucciones.

Un oficial de la policía les pidió a sus subalternos estar “en alerta” debido a que han recibido advertencias de posibles atentados en su contra.

MÁS INFORMACIÓN: Periodista guatemalteco José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión “secuestrado” por la Fiscalía

Ahora estamos trabajando en conjunto con el Ejército de Guatemala y la policía con la finalidad de ubicar a personas que tengan órdenes de aprehensión y vínculos con estas estructuras criminales”, señaló el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.

La vocera del Ejército evitó proporcionar el número de efectivos desplegados a raíz del estado de sitio que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó por 30 días para enfrentar a los criminales que, según él, son apoyados por políticos que intentan desestabilizar a su gobierno.

El estado de sitio, que fue ratificado por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el domingo 18 de enero el estado de sitio en el país, donde las pandillas en las últimas horas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC