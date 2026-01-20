Militares de Guatemala inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitio

Escucha la noticia
Militares de Guatemala inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitioResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Militares de Guatemala comenzaron a patrullar el martes barrios de la capital controlados por pandillas, tras los ataques que dejaron diez policías muertos y llevaron al gobierno a decretar el estado de sitio, según fuentes oficiales y un periodista de la AFP.
Pandilleros desataron el fin de semana una ola de atentados contra instalaciones policiales y patrullas en Ciudad de Guatemala y localidades vecinas en represalia por la retoma de tres cárceles donde presos mantenían como rehenes a 46 personas.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Guatemala: Pandilleros matan a 7 policías en varios atentados tras represión de motines carcelarios
Ocho agentes murieron el domingo y dos el lunes debido a las heridas de arma de fuego que sufrieron en los ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18, considerada terrorista por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos.
En los operativos destinados a capturar a miembros de esa y otras bandas también participa la Policía Nacional Civil, dijo a la AFP la portavoz del Ejército, Pamela Figueroa.
Los soldados, portando fusiles de asalto, chalecos y cascos blindados, recorrieron estrechas calles, algunas empedradas, de barrios populares de la periferia norte de la capital controlados por pandilleros, observó un fotógrafo de la AFP.
Montaron también puestos de control para verificar la identidad de conductores de vehículos y motociclistas.
Previo al recorrido por calles de la Zona 18, los soldados y policías se reunieron en un campo de fútbol donde recibieron instrucciones.
Un oficial de la policía les pidió a sus subalternos estar “en alerta” debido a que han recibido advertencias de posibles atentados en su contra.
MÁS INFORMACIÓN: Periodista guatemalteco José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión “secuestrado” por la Fiscalía
“Ahora estamos trabajando en conjunto con el Ejército de Guatemala y la policía con la finalidad de ubicar a personas que tengan órdenes de aprehensión y vínculos con estas estructuras criminales”, señaló el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.
La vocera del Ejército evitó proporcionar el número de efectivos desplegados a raíz del estado de sitio que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó por 30 días para enfrentar a los criminales que, según él, son apoyados por políticos que intentan desestabilizar a su gobierno.
El estado de sitio, que fue ratificado por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump bromea con ponerle su nombre al golfo de México: “Aún estamos a tiempo”
- Chile: Kast anuncia su gabinete y designa a dos exabogados de Pinochet para Defensa y Justicia
- Trump descarta ir a la cumbre de París porque a Macron “no le queda mucho” en el poder
- Bolivia: Cocaleros refuerzan seguridad de Evo Morales por presencia de la DEA en el país
- Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras
Contenido sugerido
Contenido GEC