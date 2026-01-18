Guatemala: Pandilleros matan a 7 policías en varios atentados tras represión de motines carcelarios

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a pandillas de matar a siete policías en varios atentados por su negativa a negociar con estos grupos criminales el traslado de sus cabecillas a una cárcel de menor seguridad.

Los asesinatos se produjeron un día después de que grupos de pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país; una de las prisiones ya fue recuperada.

“ Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos ”, dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.

De acuerdo a los cuerpos de socorro, otros dos policías fueron heridos en el norte de la capital del país centroamericano, específicamente en una zona roja denominada ‘El Limón’.

Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’, en el sur del país, tras una revuelta registrada el sábado.

El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil “se restableció el orden” en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.

El motín tuvo lugar el sábado, según confirmó el ministerio de Gobernación (Interior) y de acuerdo con videos divulgados en las redes sociales donde los reos destruyeron algunas de las instalaciones de la prisión.

La Policía Nacional Civil indicó que se “neutralizó” al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.

