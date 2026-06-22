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Resumen

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, el 15 de junio de 2026. (Mariano Macz / EFE)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, el 15 de junio de 2026. (Mariano Macz / EFE)
/ Mariano Macz
Por Agencia AFP

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó la ejecución de operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, en una entrevista este lunes con la AFP.

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