Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel García Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, el 28 de abril de 2026. (Gobierno de Guatemala / EFE)
El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel García Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, el 28 de abril de 2026. (Gobierno de Guatemala / EFE)
/ Gobierno de Guatemala
Por Agencia EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.