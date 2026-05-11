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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala, el 4 de mayo de 2026. (Mariano Macz / EFE)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala, el 4 de mayo de 2026. (Mariano Macz / EFE)
/ Mariano Macz
Por Agencia AFP

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo el lunes que su país cerrará una era de “perversión” judicial con el fin del mandato de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

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