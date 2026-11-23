La operación contra las bandas armadas realizada el domingo por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en dos comunas de Puerto Príncipe y una del departamento haitiano de Artibonito dejó al menos seis muertos, se informó este lunes.

“Al menos seis presuntos miembros de bandas murieron y cinco fusiles fueron incautados durante una operación de la GSF cerca del puente Marassa, un punto de importancia estratégica en Tabarre”, señaló la GSF.

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Esta fuerza multinacional había informado el domingo de operaciones simultáneas en las comunas de Cité Soleil y de Tabarre, ambas en la capital haitiana, y al norte de Gros-Morne, en Artibonito, centro del país, a las que agregó una cuarta en el departamento de Oeste.

Según medios locales, la cifra de abatidos en esta operación es mayor que las seis informadas por la GSF, e incluso algunos hablan de hasta 40 bajas, una cifra no confirmada hasta ahora oficialmente.

Uno de los muertos confirmados por medios locales es alias Ninja, cabecilla de la pandilla de Cité Doudoune, abatido cerca de Croix-des-Bouquets, donde el 18 de octubre fueron emboscados cuatro salvadoreños miembros de la GSF, cuyo paradero se desconoce desde entonces.

Intensificación de las operaciones

La GSF informó posteriormente en otro comunicado que ha intensificado de manera sostenida sus operaciones y que el domingo sus unidades avanzaron también hacia la localidad de Pandou y sus alrededores, en el departamento de Oeste, “donde se enfrentaron a la resistencia armada de presuntos miembros de bandas delictivas”.

“Durante los registros posteriores en lugares que, al parecer, servían como bastiones de estas bandas, las fuerzas de seguridad incautaron 10 armas de fuego, aproximadamente 110 cartuchos de munición, granadas aturdidoras y equipos de comunicación”, señaló en el comunicado.

Igualmente decomisaron equipos de protección, armas blancas y documentos de identidad.

“A medida que la GSF mantiene el impulso en sus zonas de operaciones, comienzan a observarse resultados tangibles; las comunidades, afectadas durante mucho tiempo por la violencia de las bandas, empiezan a experimentar una mejora en su seguridad”, agregó.

La GSF, integrada por 2.181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh, lanzó el 15 de noviembre otra operación en la comuna de Gros-Morne, en la cual murieron cinco presuntos integrantes de bandas armadas.

El jueves, la GSF afirmó que las operaciones “han entrado en una nueva fase” que incluye “aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas”.

Estas operaciones se suman a las de la Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de la Task Force de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios al Gobierno haitiano.

En esas operaciones murieron entre el jueves y el viernes al menos 54 miembros de las bandas armadas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, según confirmó este lunes la Policía Nacional de Haití (PNH).

En la lucha contra las pandillas también participan más de 2.000 soldados de El Salvador que fueron enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, para ayudar a buscar a los cuatro compañeros que desaparecieron tras la emboscada a la GSF.

Tres de esos soldados murieron y uno resultó herido el viernes en una explosión ocurrida cuando manipulaban explosivos en una base en Puerto Príncipe, convirtiéndose en las primeras bajas salvadoreñas confirmadas en Haití.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, movilizó a Haití blindados y helicópteros en apoyo de más de 2.000 militares que desplegó para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas haitianas, según imágenes oficiales difundidas este jueves 29 de octubre. (AFP)

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