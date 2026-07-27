Fotografía de archivo de integrantes de la Policía Nacional de Haití que responden al ataque de una pandilla armada. Foto: EFE/ Patrice Noel
Fotografía de archivo de integrantes de la Policía Nacional de Haití que responden al ataque de una pandilla armada. Foto: EFE/ Patrice Noel
Por Agencia AFP

Las autoridades electorales de Haití anunciaron el lunes elecciones presidenciales y legislativas en diciembre, las primeras en diez años y cuya celebración está sujeta a que haya un “ambiente de seguridad aceptable”.

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