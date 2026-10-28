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Resumen

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Un hombre sostiene un cartel durante una protesta, en Puerto Príncipe, Haití, el 27 de octubre de 2026. (Jonet St. Élois / EFE)
Un hombre sostiene un cartel durante una protesta, en Puerto Príncipe, Haití, el 27 de octubre de 2026. (Jonet St. Élois / EFE)
/ Jonet St. Élois
Por Agencia EFE

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, fueron aplazadas junto con el referéndum constitucional y se celebrarán el 18 de julio de 2027 debido a la crisis que vive el país, informó este miércoles el Consejo Electoral Provisional (CEP).

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