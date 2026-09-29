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Resumen

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Miembros del ejército durante una operación para capturar a miembros de la pandilla MS-13 en Comasagua, El Salvador, el 1 de octubre de 2022. (Foto de LA OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR / AFP)
Miembros del ejército durante una operación para capturar a miembros de la pandilla MS-13 en Comasagua, El Salvador, el 1 de octubre de 2022. (Foto de LA OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR / AFP)
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Por Agencia EFE

La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este martes la participación de efectivos de la Fuerza Armada en apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovara el mandato de la misión hasta el 31 de marzo de 2027.

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