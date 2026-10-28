El contingente militar desplegado por El Salvador en Haití suma ya unos 1.300 soldados con la llegada el martes de un nuevo grupo de 690 militares, según dijeron este miércoles fuentes oficiales citadas por medios locales.

El país centroamericano, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

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“Este despliegue se realiza en comunicación con el Gobierno haitiano. Es un país amigo que ayuda. No es una invasión del país”, dijo una fuente gubernamental a Le Nouvelliste, el diario más antiguo de Haití.

Según distintos medios haitianos, el equipamiento para estas tropas fue trasladado en tres aviones en los últimos días y se esperan más recursos para reforzar las capacidades de las fuerzas que combaten a las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

Sobre el hermetismo que rodea el despliegue militar salvadoreño, la fuente señaló: “El Gobierno prefiere callar y actuar”.

En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF.

Esa fuerza multinacional está compuesta en la actualidad por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

El Gobierno del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, mantiene silencio sobre la operación salvadoreña para rescatar a sus cuatro militares que, por el alto número de tropa movilizado parece ir más allá en la guerra contra las pandillas.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El pasado sábado circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente de ese país, Nayib Bukele, descartó esa posibilidad.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes 13 de octubre que su gobierno evalúa una liberación “anticipada” y “condicional” de detenidos durante su guerra antipandillas que sean “culpables” de colaborar con esas bandas criminales. (AFP)

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