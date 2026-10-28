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Resumen

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Miembros de las fuerzas especiales de El Salvador viajan en un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas tras su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
Miembros de las fuerzas especiales de El Salvador viajan en un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas tras su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia EFE

El contingente militar desplegado por El Salvador en Haití suma ya unos 1.300 soldados con la llegada el martes de un nuevo grupo de 690 militares, según dijeron este miércoles fuentes oficiales citadas por medios locales.

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