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Resumen

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Agentes de la Policía Nacional de Haití patrullan las calles de Puerto Príncipe, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Clarens Siffroy / AFP).
Agentes de la Policía Nacional de Haití patrullan las calles de Puerto Príncipe, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Clarens Siffroy / AFP).
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia EFE

Un equipo de búsqueda encontró en Haití restos humanos que se cree pueden ser de los cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos desde el pasado domingo en Puerto Príncipe, informó este sábado el diario The New York Times.

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