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Resumen

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Fuerzas especiales de El Salvador viajan en una camioneta de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) a su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Clarens SIFFROY / AFP).
Fuerzas especiales de El Salvador viajan en una camioneta de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) a su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Clarens SIFFROY / AFP).
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia EFE

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo que ha recibido restos humanos sin identificar que podrían ser de los cuatro militares de El Salvador desaparecidos hace una semana tras ser emboscados por bandas armadas en la capital de Haití, posibilidad desmentida la víspera por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

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