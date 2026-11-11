La crisis de seguridad que enfrenta Haití constituye una de las manifestaciones más extremas de la evolución del crimen organizado en América Latina. Sus pandillas han trascendido las actividades delictivas convencionales, como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito, para consolidarse como estructuras criminales armadas con capacidad de ejercer control territorial, coaccionar a la población, disputar infraestructura estratégica, ejecutar emboscadas, emplear armamento de alto poder y desafiar abiertamente la autoridad estatal. Esta transformación configura una amenaza que desborda las capacidades policiales convencionales y compromete la gobernabilidad, la integridad territorial y la soberanía nacional, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional.

El origen de esta crisis responde a factores estructurales como la inestabilidad política, la corrupción, la pobreza extrema, la debilidad institucional y el tráfico transnacional de armas, condiciones que favorecieron la expansión de organizaciones como “400 Mawozo”. Estas agrupaciones han consolidado poderes paralelos mediante el control de barrios, carreteras y corredores comerciales, imponiendo mecanismos de extorsión y coacción sobre la población. En perspectiva, el Estado haitiano enfrenta serias limitaciones para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza en amplias zonas de su territorio.

En este escenario, El Salvador adquiere protagonismo debido a la experiencia de seguridad desarrollada durante el gobierno de Nayib Bukele en la lucha contra las pandillas “MS-13” y “Barrio 18”. Desde marzo de 2022, mediante la implementación de un régimen de excepción y operaciones de gran escala, el Gobierno salvadoreño logró una reducción significativa de los homicidios, posicionando su estrategia como un referente de interés internacional. Su participación en Haití responde al propósito de proyectar sus capacidades en materia de seguridad mediante la cooperación internacional, contribuir a la estabilidad regional y fortalecer su posicionamiento diplomático como proveedor de asistencia en este ámbito. Asimismo, busca contribuir a contener una crisis que amenaza la estabilidad del Caribe y cuyos efectos pueden trascender las fronteras haitianas.

En el marco de la cooperación multinacional respaldada por Naciones Unidas, El Salvador incrementó su participación en Haití tras la desaparición de cuatro integrantes de su contingente, ocurrida en octubre de 2026 durante un ataque en las proximidades de Puerto Príncipe, cuya posible autoría fue atribuida a las organizaciones “Chen Mechan” y “400 Mawozo”, sin reivindicación oficial. Este hecho motivó el anuncio de una operación de rescate y el despliegue de fuerzas especiales salvadoreñas. La intervención se articula con la “Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)”, proyectada para reunir aproximadamente 5,500 efectivos (de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Chad, Sri Lanka y Mongolia), como evolución de la anterior “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad”, encabezada por Kenia, con el propósito de fortalecer la respuesta internacional frente a las estructuras criminales que amenazan la estabilidad institucional de Haití.

Según los reportes disponibles, el contingente salvadoreño habría alcanzado aproximadamente 2.500 efectivos. En el desarrollo de las operaciones, el 30 de octubre se reportó la muerte de doce integrantes de organizaciones criminales; el 2 de noviembre se intensificaron las acciones de seguridad en Puerto Príncipe y, el 7 de noviembre, se informó del abatimiento de Mathias Saintil, identificado como jefe de la banda “Boston”, durante una operación con empleo de drones. Este último hecho habría constituido la primera muerte de un jefe de pandilla en una operación militar de esta naturaleza desde 2024. Asimismo, se atribuyó a una operación nocturna la muerte de otros 23 integrantes de organizaciones criminales. Estas cifras y circunstancias requieren corroboración independiente. Paralelamente, la organización “400 Mawozo” habría manifestado su disposición a negociar el desarme, condicionándolo a la retirada de las tropas extranjeras. Frente a ello, Bukele anunció la permanencia del contingente salvadoreño hasta obtener información sobre los cuatro técnicos desaparecidos y planteó su retirada si estos eran devueltos.

La crisis también ha generado repercusiones regionales. República Dominicana habría reforzado su frontera con aproximadamente 10.000 efectivos ante el riesgo de expansión de la violencia haitiana. En el ámbito diplomático, Donald Trump habría expresado a Nayib Bukele su respaldo para adoptar las medidas que considerase necesarias, mientras que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habría solicitado coordinar las operaciones salvadoreñas con la fuerza multinacional de Naciones Unidas para evitar incidentes de fuego amigo. Paralelamente, la misión internacional mantenía aproximadamente 1.500 efectivos, menos de un tercio de los 5.500 hombres proyectados, con mandato hasta marzo de 2027. A ello se suma la postergación del proceso electoral haitiano hasta julio de 2027 y el respaldo ciudadano a la misión, estimado entre el 86 % y el 89 %, según las encuestas. Estos acontecimientos reflejan la internacionalización de la crisis y la convergencia de intereses militares, diplomáticos y de seguridad regional.

Desde la perspectiva militar, uno de los aspectos más relevantes es la articulación de un modelo de fuerzas integradas, combinadas y multinacionales. La fuerza integrada permite articular capacidades militares, policiales, inteligencia, investigación criminal, logística, sanidad y tecnología; la fuerza combinada facilita la coordinación entre unidades de diferentes instituciones y especialidades; mientras que la fuerza multinacional incorpora contingentes de distintos Estados bajo mecanismos de cooperación y coordinación internacional. La incorporación de drones, sistemas de vigilancia, reconocimiento y comunicaciones interoperables evidencia la importancia de integrar capacidades tecnológicas y operacionales frente a amenazas criminales de alta intensidad. No obstante, su eficacia depende de la interoperabilidad, la unidad de esfuerzo, la claridad de la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y el respeto a los derechos fundamentales.

En el plano geopolítico, esta situación plantea un debate fundamental sobre la soberanía estatal. Cuando las organizaciones criminales controlan territorios, disponen de armamento de características militares y desafían sistemáticamente a las fuerzas del orden, erosionan la capacidad efectiva del Estado para ejercer autoridad. Sin embargo, la adquisición de capacidades militares no convierte automáticamente a estas organizaciones en fuerzas beligerantes ni configura por sí misma un conflicto armado. Por ello, la intervención internacional debe sustentarse en el consentimiento del Estado receptor, el mandato correspondiente y el respeto del derecho internacional. La cooperación multinacional debe fortalecer la soberanía haitiana, no sustituirla. La recuperación de territorios representa un resultado operacional; el restablecimiento de la autoridad legítima, la justicia y los servicios públicos constituye el objetivo estratégico que garantiza su sostenibilidad.

Para el Perú, la experiencia haitiana ofrece lecciones frente a la expansión del crimen organizado, expresada en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el tráfico de armas y terrenos. Estas actividades han consolidado redes criminales con capacidad económica, logística, territorial y hasta militar, cuya presencia afecta ciudades como Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo y Piura, así como el VRAEM, la Amazonía y las zonas fronterizas. Frente a esta amenaza, resulta necesario fortalecer una respuesta integrada que articule inteligencia, investigación criminal y capacidades operacionales de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, dentro de sus competencias constitucionales, además de desarticular las redes financieras y logísticas que sostienen estas economías ilícitas. Este esfuerzo debe respetar el marco jurídico nacional, particularmente los artículos 137 y 166 de la Constitución y el Decreto Legislativo N°1095, para evitar la consolidación de poderes criminales paralelos y preservar la autoridad del Estado.

En definitiva, el caso haitiano demuestra cómo el crimen organizado puede evolucionar hasta convertirse en un poder armado capaz de disputar la autoridad estatal y generar repercusiones sobre la estabilidad regional. La experiencia salvadoreña pone de relieve la importancia de integrar capacidades nacionales e internacionales, incorporar tecnología y fortalecer la coordinación interinstitucional, sin perder de vista los límites jurídicos y humanitarios de toda intervención. Para el Perú, la principal lección estratégica es que la soberanía no se defiende únicamente en las fronteras, sino también en aquellos territorios donde el Estado pierde capacidad de ejercer legítimamente su autoridad. La fortaleza de un Estado no se mide exclusivamente por su capacidad militar para neutralizar amenazas, sino por su capacidad institucional para recuperar el territorio, restablecer el orden constitucional y garantizar que ninguna organización criminal sustituya la autoridad legítima del Estado.