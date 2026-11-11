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Resumen

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Un integrante del Ejército de El Salvador vigila una zona en Puerto Príncipe, Haití. (EFE/ Jonet St. Élois).
Un integrante del Ejército de El Salvador vigila una zona en Puerto Príncipe, Haití. (EFE/ Jonet St. Élois).
Por Víctor Pimentel Roque, Coronel del ejército del Perú, especialista en estrategia y geopolítica

La crisis de seguridad que enfrenta Haití constituye una de las manifestaciones más extremas de la evolución del crimen organizado en América Latina. Sus pandillas han trascendido las actividades delictivas convencionales, como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito, para consolidarse como estructuras criminales armadas con capacidad de ejercer control territorial, coaccionar a la población, disputar infraestructura estratégica, ejecutar emboscadas, emplear armamento de alto poder y desafiar abiertamente la autoridad estatal. Esta transformación configura una amenaza que desborda las capacidades policiales convencionales y compromete la gobernabilidad, la integridad territorial y la soberanía nacional, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional.

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