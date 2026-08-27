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Resumen

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Un hombre pasa en motocicleta junto a los restos de un vehículo calcinado tras la violencia ocurrida durante la noche en Kenscoff, un barrio cercano a Puerto Príncipe, Haití, el 24 de agosto de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
Un hombre pasa en motocicleta junto a los restos de un vehículo calcinado tras la violencia ocurrida durante la noche en Kenscoff, un barrio cercano a Puerto Príncipe, Haití, el 24 de agosto de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia EFE

Haití se prepara para celebrar elecciones el próximo diciembre, a pesar de que violencia no da tregua, como demuestra la matanza el lunes de al menos 47 personas, ocurrida en medio de una espiral que ha dejado más de 3.000 muertes en los primeros seis meses de este año, según datos de la ONU.

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