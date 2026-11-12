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Resumen

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Se observan soldados y vehículos del ejército salvadoreño en el estadio Sylvio Cator —en una zona que anteriormente estuvo bajo el control de pandillas—, en Puerto Príncipe, Haití, el 12 de noviembre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
Se observan soldados y vehículos del ejército salvadoreño en el estadio Sylvio Cator —en una zona que anteriormente estuvo bajo el control de pandillas—, en Puerto Príncipe, Haití, el 12 de noviembre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que, tras la toma de control del principal estadio de Haití, instalarán allí una base operativa, a la vez que amenazó a las pandillas con una ofensiva.

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