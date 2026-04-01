Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.

La GSF dijo en un mensaje en X que “un destacamento de fuerzas chadianas (...) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Supresión de Pandillas ampliada”, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.

Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.

La llegada de las tropas de Chad se produjo entre mucha incertidumbre, cumpliendo su presencia en el país como estaba estipulado para el 1 de abril, pero sin una ceremonia especial de recibimiento o anuncio oficial por parte de las autoridades haitianas, más allá del citado escueto mensaje en redes sociales.

Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de “autodefensa” que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.

Enfrentamientos armados y una masacre

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una “gran operación” en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.

Esta operación, que comenzó el martes, se desarrolla junto con la GSF, dijo la Policía en un comunicado sin precisar qué agentes del ente internacional están desplegados en el terreno, si los nuevos contingentes o las fuerzas remanente de la MSS.

El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una “pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante” ante la “barbarie” ocurrida en Arbonite.

Medidas en República Dominicana

En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.

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En el encuentro se habló de las “facilidades” que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.

Está cooperación con las GSF se “limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana”, precisó el Ministerio de Exteriores.

Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.

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