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Un policía monta guardia el martes 3 de marzo de 2026 en Puerto Príncipe, Haití. (Odelyn Joseph / AP)
Un policía monta guardia el martes 3 de marzo de 2026 en Puerto Príncipe, Haití. (Odelyn Joseph / AP)
Por Agencia EFE

Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.

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