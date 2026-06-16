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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió con soldados chadianos de la Fuerza Internacional de Represión de Bandas Criminales (GSF, por sus siglas en inglés) en Puerto Príncipe el 16 de junio de 2026. (Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS / AFP)
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió con soldados chadianos de la Fuerza Internacional de Represión de Bandas Criminales (GSF, por sus siglas en inglés) en Puerto Príncipe el 16 de junio de 2026. (Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS / AFP)
/ AMELIE BOTTOLLIER-DEPOIS
Por Agencia AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió perdón frente a mujeres desplazadas por la violencia de las pandillas en Haití, y lamentó el martes no haber logrado movilizar al mundo para aliviar su sufrimiento.

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