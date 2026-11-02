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Resumen

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Un soldado del Ejército salvadoreño monta guardia en su campamento en el barrio de Tabarre tras su llegada a Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
Un soldado del Ejército salvadoreño monta guardia en su campamento en el barrio de Tabarre tras su llegada a Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia EFE

Tropas de El Salvador lanzaron este lunes su primera gran operación en la llanura de Cul-de-Sac, situada al noreste de Puerto Príncipe, capital de Haití, con el objetivo de desmantelar las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo, esta última dirigida por Lanmò San Jou, señaladas de ser responsables de la desaparición de cuatro soldados salvadoreños.

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