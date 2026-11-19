El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteó el jueves “operaciones militares” conjuntas en Honduras y advirtió que Washington no dejaría su “patio trasero” a merced de narcotraficantes y adversarios extranjeros, en referencia a la región.

El jefe del Pentágono llegó a Honduras para la última parada de una gira que lo llevó a Venezuela, Colombia y Ecuador, destinada a ampliar la cooperación antidrogas.

Hegseth y el presidente hondureño, Nasry Asfura, se reunieron en la base aérea estadounidense de Palmerola, en Comayagua, a unos 50 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Allí firmaron dos acuerdos sobre cuestiones como “ciberdefensa” y “áreas de defensa nacional”, según el funcionario norteamericano, que no ofrecieron detalles al respecto.

También señaló que Estados Unidos quiere fortalecer la cooperación con Honduras mediante “operaciones militares” y al amparo de reformas aprobadas recientemente en el país centroamericano que fortalecen la capacidad para “combatir el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales”.

Fusiles militares, equipo táctico y helicópteros en la Base Aérea Enrique Soto Cano durante la visita del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Honduras el 19 de noviembre de 2026. (Foto de EMILIO FLORES / Anadolu vía AFP). / EMILIO FLORES

Honduras forma parte de la alianza anticárteles Escudo de las Américas creada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Queremos lograr resultados para su país, mi país y nuestros países juntos, y eso es a través de la cooperación bilateral, a través de operaciones militares”, dijo Hegseth junto a Asfura, estrecho aliado de Trump.

“No cederemos nuestro propio patio trasero a adversarios extranjeros ni a cárteles transnacionales”, afirmó Hegseth posteriormente en un discurso ante militares de los dos países en la base aérea de Palmerola.

Hegseth ya se ha referido antes a la América Latina como “patio trasero”.

“Cazar a los salvajes”

Asfura, en el poder desde enero pasado, recibió un firme espaldarazo de Trump en su carrera a la presidencia, luego de que el magnate amenazara con cortar la ayuda a Honduras si el candidato derechista no era elegido.

En la antesala de las votaciones, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

“Estamos en la lucha contra terroristas, narcotráfico, crimen organizado (...), pandillas. Hoy las políticas del presidente Trump vienen a fortalecernos con todas estas decisiones para enfrentar estos tiempos difíciles”, dijo Asfura durante la firma de documentos.

El miércoles, presuntos miembros del llamado Cártel del Diablo asesinaron a 12 personas en una zona del departamento de Yoro (norte), al parecer en represalia por las operaciones desplegadas tras las reformas legales que soportaron la lucha contra el narco y las pandillas.

Hegseth destacó la respuesta del gobierno para “cazar a los salvajes” que cometieron la matanza, mientras Asfura reiteró que está firme para someter a los delincuentes con sus medidas, que emulan al popular modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas.

En Honduras operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, a las que Estados Unidos y Honduras consideran grupos terroristas.

Las autoridades culpan a los narcos ya esas bandas de la alta tasa de homicidios de Honduras (24 por cada 100.000 habitantes), tres veces mayor que el promedio mundial.

El jefe del Pentágono viajó a Latinoamérica tras evitar una moción de censura en el Congreso por la guerra contra Irán y ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 200 muertos.

Cooperación ampliada

En Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa, Hegseth dijo el jueves que ese país “ha marcado el ritmo” en la lucha antidrogas en el Pacífico.

La ofensiva estadounidense en Ecuador incluye cuestionados bombardeos contra barcos pesqueros ecuatorianos acusados ​​de abastecer de combustibles a lanchas del narco.

La primera gira de Hegseth por Sudamérica comenzó el miércoles con una sorpresiva reunión en Venezuela con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en la visita de más alto nivel de Estados Unidos desde el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense en enero pasado.

Luego, partió a Colombia donde entregó un avión militar Hércules C-130 como parte de la ayuda estadounidense para “cazar” delincuentes.

La creciente cooperación de Estados Unidos con Ecuador se refleja en el despliegue inusual de aeronaves estadounidenses en la base militar de Taura (suroeste).

El 2025 fue el año más violento en Ecuador, con más de 9.100 homicidios, lo que equivale a 51 por cada 100.000 habitantes.

En el primer semestre de 2026, el país reportó más de 4.100 muertes violentas.