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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, gesticula mientras pronuncia un discurso tras la ceremonia de investidura en Tegucigalpa, el 27 de enero de 2026. (Johny MAGALLANES / AFP)
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, gesticula mientras pronuncia un discurso tras la ceremonia de investidura en Tegucigalpa, el 27 de enero de 2026. (Johny MAGALLANES / AFP)
/ JOHNY MAGALLANES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Honduras anunció este jueves su retiro “con efecto inmediato” del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), una medida que permitirá ahorrar más de 720.000 dólares anuales que serán destinados a “prioridades ciudadanas”.

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