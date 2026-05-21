Al menos 19 personas murieron el jueves por un ataque armado en una localidad del norte de Honduras azotada por grupos criminales, informó la fiscalía.

Los hechos se produjeron en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde bandas rivales usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.

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“Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida”, dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

Videos difundidos por un canal regional mostraron más temprano varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

Este caso se suma a un ataque de presuntos narcotraficantes contra policías antipandillas, que dejó el jueves al menos un civil y cuatro agentes muertos en el municipio de Omoa (norte, fronterizo con Guatemala).

La escalada de violencia se registra tres días después de que el Congreso aprobara una serie de reformas para combatir la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las reformas aprobadas por el Congreso autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y abren la posibilidad de catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

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