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Soldados y policías hondureños custodian el lugar de una masacre en Trujillo, Honduras, el 21 de mayo de 2026. (AFP)
Soldados y policías hondureños custodian el lugar de una masacre en Trujillo, Honduras, el 21 de mayo de 2026. (AFP)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Al menos 19 personas murieron el jueves por un ataque armado en una localidad del norte de Honduras azotada por grupos criminales, informó la fiscalía.

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