La presidenta del CNE de Honduras denuncia presiones y bloqueos en el escrutinio especial

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes nuevos problemas para iniciar con el escrutinio especial que permita contar los votos de 2.792 actas de las votaciones del pasado 30 de noviembre, y aseguró que personal de partidos políticos “avasalla” o presiona al organismo que preside.

“ ¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla (somete) al CNE ”, indicó Hall en la red social X.

“¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?”, añade el mensaje de la funcionaria hondureña.

El escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias que debió comenzar el sábado pasado, no se ha llevado a cabo por varios problemas que enfrenta el CNE, entre técnicos, administrativos, amenazas y hostigamientos, según denuncias que han venido haciendo Hall y la también consejera Cossette López.

“El proceso electoral y el futuro de Honduras, que es de todos, nos lo están quitando unos pocos y confío en que la comunidad internacional esté atenta y esto se documente”, señaló Hall en su denuncia de hoy, además de hacer “un llamado a la reflexión, porque aunque ahora no quieran verlo o aceptarlo: ¡la historia juzgará y será implacable!”.

Hall dijo además que según información recibida por el CNE, muchos miembros de Juntas Especiales que ingresaron al centro donde se almacena todo el material electoral, con el objetivo de hacer escrutinios públicos y que son propuestos por partidos políticos y no son empleados del CNE, “hoy han impedido y restringido que nuestros funcionarios accedan al CLE (Centro Logístico Electoral), exigiéndoles que se identifiquen y diciéndoles que ellos (los empleados del CNE) se deben a los partidos e imponiéndose por estar en notable ventaja numérica”.

“Situación de secuestro” en centro de apoyo logístico

Por su parte, la consejera Cossette López indicó en X que al igual que en los dos días anteriores, las instalaciones del Centro Logístico Electoral del CNE, ubicado en Instituto Nacional de Formación Profesional, donde actualmente debería llevarse a cabo el proceso de escrutinio especial, “se desarrolla una situación crítica sometida a violencia y a actos vandálicos por parte de miembros de juntas especiales de verificación y recuento, acreditados por los partidos políticos Liberal (conservador) y Libertad y Refundación (Libre, de izquierda, en el poder)”.

Esas personas, según López, “impiden el ejercicio normal de las funciones el día de hoy”.

“Esto ha escalado gravemente a acciones que se configuran como una situación de secuestro de las instalaciones, del personal y de los miembros de las JEVR (Juntas Especiales de Verificación y Recuento), ya que además de las acciones antes descritas, ahora se impide el ingreso y salida del recurso humano del CNE, sin que al momento se haya generado ninguna alerta o acción que haga público este hecho como lo que es: un secuestro”, enfatizó.

Añadió que como órgano electoral “están legalmente obligados a cumplir con sus labores para garantizar el adecuado desarrollo del cronograma electoral, además de proteger los espacios físicos y la integridad física de todo nuestro recurso humano”.

Tras más de dos semanas de las elecciones generales, los hondureños no conocen los resultados, mientras se acerca el plazo, que vence el 30 de diciembre, para que el CNE, por ley, los dé a conocer.

Según los resultados preliminares del CNE, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios.

Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con el 39,19 %, mientras que la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.

