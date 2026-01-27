“Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien”, dice Asfura al asumir la presidencia

El nuevo presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, prometió este martes a sus compatriotas, al asumir su mandato para el período 2026-2030, que no les fallará, en un discurso en el que delineó temas prioritarios de su Administración como la salud y el empleo, además de la reducción del tamaño del Estado.

“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras”, expresó Asfura en un discurso de diez minutos pronunciado en el Parlamento, luego de jurar con nuevo mandatario del país centroamericano.

Asfura, líder conservador quien tres días antes de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso en los temas que según él necesitan ser atendidos de inmediato, entre ellos salud, educación, empleo y seguridad.

“Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir”, subrayó Asfura.

Añadió que “la descentralización es importante para la gobernanza” y que en ese sentido trabajará con las 298 alcaldías del país “sin ningún distingo de color político”.

También reiteró que en su Administración, de cuatro años, reducirá el tamaño del Estado -lo que implicará el cierre de unas 38 instituciones- “para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas”.

En materia de salud, enfatizó que resolverá la mora quirúrgica y la falta de medicamentos en los hospitales, mientras que en educación anunció que ya mandó a imprimir diez millones de libros para 1,2 millones de alumnos del primero al undécimo grado.

El presidente del Congreso de Honduras José Tomás Zambrano (d) felicita al presidente de Honduras Nasry Asfura (c) durante su investidura este martes, en la sede del Congreso en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE/ STR / STR

El presidente reiteró su mensaje de campaña de que trabajará para crear empleos fomentando la inversión e impulsar obras de infraestructura “para el desarrollo del país”.

“No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura, la conectividad entre municipios y empresas, desarrollo para el país”, subrayó.

Su oferta incluyó la agricultura, destacando la importancia de “volver al campo”, y apoyar a la gente “para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo”.

En turismo, señaló que su apuesta será para generar empleo y desarrollar las bellezas que tiene Honduras, mientras que en lo social, prometió programas que llevará a todo el país “sin distingo de colores a todo un pueblo”.

“No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante, eso no puede ser, los hondureños queremos paz y prosperidad y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo”, dijo Asfura en su discurso, en el que no se refirió a asuntos exteriores ni política ni política internacional.

“Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo, una familia dividida no avanza y Honduras es una gran familia que debe respetarse y trabajar unida por su futuro”, recalcó el nuevo gobernante del país centroamericano, de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % vive en condiciones de pobreza.

Asfura asumió este martes como nuevo presidente hondureño para el período 2026-2030 en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro.