La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Tegucigalpa, el 18 de diciembre de 2025. (EFE/ STR)
/ STR
Agencia EFE
Agencia EFE

Honduras: Xiomara Castro dice que no estará “ni un día más, ni un día menos” como presidenta
La presidenta de , , dijo este miércoles que no estará en el poder “ni un día más, ni un día menos”, de los cuatro años de su mandato que se cumplirán el 27 de enero de 2026.

Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del Gobierno. Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos”, subrayó la mandataria en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video, que fue difundido por la Casa Presidencial.

Su mensaje fue difundido después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre fue el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Información en desarrollo...

El empresario conservador Nasry Asfura fue proclamado oficialmente este miércoles 24 de diciembre nuevo presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude. (AFP)
