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El entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Glasgow, Escocia, el 1 de noviembre de 2021. (ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)
El entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Glasgow, Escocia, el 1 de noviembre de 2021. (ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)
/ ANDY BUCHANAN
Por Agencia EFE

Una investigación bautizada como ‘Hondurasgate’ sacó a la luz supuestos audios del presidente hondureño, Nasry Asfura, o del exmandatario Juan Orlando Hernández en los que aluden a su participación en un presunto plan de Estados Unidos e Israel contra países con gobiernos progresistas.

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