HRW alerta que el Gobierno de Bukele “intensifica” los ataques a críticos y periodistas en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso ante funcionarios gubernamentales y extranjeros durante el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, el 19 de enero de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso ante funcionarios gubernamentales y extranjeros durante el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, el 19 de enero de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente Nayib Bukele “continuó eliminando” los controles al poder Ejecutivo en El Salvador y “aumentó la represión” contra defensores de derechos humanos, críticos y periodistas, alertó Human Rights Watch (HRW) en su informe global 2026 publicado este miércoles.

