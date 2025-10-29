Una tienda quedó destruida tras el paso del huracán Melissa en Manchester, Jamaica, el 29 de octubre de 2025. (Ricardo Makyn / AFP)
Autoridades declaran a Jamaica “zona catastrófica” tras el paso del huracán Melissa
El ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró este miércoles al país como una “zona catastrófica” por los estragos causados por el huracán Melissa tras su paso, mientras el fenómeno se aleja del Caribe.

Información en desarrollo...

