Rescatan a 29 personas aisladas por inundaciones provocadas por huracán Melissa en el este de Cuba

Los equipos de emergencia están rescatando en el este de Cuba a un grupo de 123 personas que quedaron incomunicados por la crecida de un río en el municipio Urbano Noris (noreste) con el paso del potente huracán Melissa, informaron este jueves medios oficiales.

Hasta el momento han sido rescatadas con un helicóptero del Ejército 29 personas, una de ellas con discapacidad, además de ocho menores.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La emisora municipal Radio SG La voz del Azúcar explicó que aún quedan otras 94 personas que serán trasladadas “poco a poco” de la demarcación inundada en próximos viajes del helicóptero encargado de su rescate.

En esta jornada, otras 91 personas fueron auxiliadas luego de quedar atrapadas en las inundaciones provocadas la creciente de ríos, un grupo de 38 en la localidad Cacocum, también en la provincia de Holguín, y otras 56 en la comunidad Los Áticos (sureste), de Granma, otra de las provincias impactadas por el huracán Melissa.

Este evento meteorológico de gran magnitud tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo este de sur a norte durante unas siete horas con fuertes vientos, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.

El gigantesco huracán Melissa dejó este miércoles 29 de octubre "daños cuantiosos" en Cuba y se dirige ahora a Bahamas, como parte de una devastadora trayectoria en la que azotó Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años. (AFP)

Según el Instituto de Meteorología, en apenas 15 horas Melissa dejó hasta 400 milímetros de agua (o litros por metro cuadrado) en seis localidades, entre 200 y 300 milímetros en doce localidades y más de 100 milímetros en 72 localidades.

Ante la previsión de intensas lluvias fueron protegidas y evacuadas unas 735.000 personas en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Suponen más del 7,5 % de la población nacional y casi el 18 % de los habitantes de esas provincias.

El Gobierno cubano no ha presentado hasta el momento una evaluación de daños, pero medios oficiales han reportado las inundaciones que provocaron severos desperfectos en viviendas, infraestructura básica y en la agricultura, entre otros estragos. Por el momento no se han comunicado víctimas mortales.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, se dirigía debilitado el jueves 30 de octubre hacia Bermudas tras haber azotado Cuba y Jamaica en su paso por el Caribe, en el que provocó al menos una treintena de muertos, casi todos en Haití. (AFP)