El río Cobre se desborda cerca de St. Catherine, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra, el 28 de octubre de 2025. (Ricardo Makyn / AFP)
/ RICARDO MAKYN
Agencia AFP
Agencia AFP

Inundaciones por el huracán Melissa causan al menos 10 muertos en Haití y varios desaparecidos
Al menos diez personas murieron en Haití por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que lleva varios días azotando la región del Caribe, informaron el miércoles a la AFP autoridades locales.

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población y el director general de un hospital local, que precisaron que se habían encontrado una decena de cuerpos y que se busca a un número indeterminado de desaparecidos.

