Vista del huracán Melissa, que se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC). (EFE/ CIRA)
Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba
El ojo del abandonó este martes en la tarde y ahora se dirige hacia , informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El ojo de Melissa abandona el oeste de Jamaica por la costa norte”, indicó el NHC en un boletín y pidió a la población “permanecer resguardada” ante una situación que aún es “extremadamente peligrosa”.

MIRA AQUÍ: EN VIVO | Huracán Melissa toca tierra en categoría 5: última hora del impacto en Jamaica y las inundaciones que provoca

La tormenta fue degradada recientemente a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, una medición que cuenta con cinco niveles. De acuerdo con el NHC, Melissa ahora se dirige a las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Información en desarrollo...

