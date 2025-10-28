Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Escucha la noticia
Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia CubaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ojo del huracán Melissa abandonó Jamaica este martes en la tarde y ahora se dirige hacia Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
“El ojo de Melissa abandona el oeste de Jamaica por la costa norte”, indicó el NHC en un boletín y pidió a la población “permanecer resguardada” ante una situación que aún es “extremadamente peligrosa”.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: EN VIVO | Huracán Melissa toca tierra en categoría 5: última hora del impacto en Jamaica y las inundaciones que provoca
La tormenta fue degradada recientemente a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, una medición que cuenta con cinco niveles. De acuerdo con el NHC, Melissa ahora se dirige a las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Información en desarrollo...
Contenido sugerido
Contenido GEC