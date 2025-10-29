El huracán Melissa se aleja de Cuba degradado a categoría 2 rumbo a Bahamas

Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas, tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.

Sin embargo, los fuertes vientos e intensas lluvias capaces de provocar inundaciones continúan en Cuba, donde se mantienen advertencias de huracán en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, informó en su último boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Según el NHC, las condiciones de huracán en esas provincias cubanas comenzarán a disminuir esta tarde.

También insistió en que en la isla “persistirán condiciones que ponen en peligro la vida” durante la tarde.

El boletín prevé que las precipitaciones disminuyan a partir de ese momento del día. Según el NHC, en el este de Cuba se esperan acumulados de entre 25 y 50 centímetros de lluvia, con picos de hasta 63 en zonas montañosas, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó este miércoles 29 de octubre que el huracán Melissa se degradó a categoría 2 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el este del país. (EFE)

El oriente cubano se seguirá viendo afectado por el intenso oleaje a lo largo del día.

El NHC indicó que Melissa avanza actualmente a unos 22 kilómetros por hora en dirección a las Bahamas, donde se espera que llegue hoy y que los efectos comiencen a sentirse en las próximas horas.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas) con ráfagas aún mayores y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana, según el NHC.

MÁS INFORMACIÓN: Inundaciones y deslaves en el oriente de Cuba por el paso del potente huracán Melissa

En el sureste de las Bahamas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 12 y 25 centímetros este miércoles, con posibles inundaciones repentinas.

El sureste y el centro de Bahamas están bajo una alerta de huracán, además de las Bermudas, donde el organismo espera que Melissa pase cerca o al oeste la noche del jueves.

El NHC también indicó que las lluvias han disminuido en Jamaica aunque aún son posibles algunos chubascos dispersos. Melissa tocó tierra ayer en esta isla caribeña, donde provocó daños devastadores.

VIDEO RECOMENDADO

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles 29 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales Jamaica. (AFP)