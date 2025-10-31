Aumentan a diecinueve los muertos en Jamaica por el paso del huracán Melissa

Al menos diecinueve personas han muerto en Jamaica debido al paso del devastador huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5 y causó inundaciones y graves daños en la infraestructura.

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morris Dixon, confirmó en las últimas horas que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón.

Las autoridades han recuperado hasta ahora ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, detalló Morris Dixon a los medios locales.

Todos esos distritos se encuentran en el área oeste de Jamaica, que es la más damnificada por el huracán y donde todavía hay numerosas comunidades aisladas.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, visitó en la víspera a Westmoreland y afirmó -en sus redes sociales- que hay muchas comunidades “gravemente afectadas con daños en viviendas, carreteras e infraestructura crítica”.

Personas recorren una calle afectada por el paso del huracán Melissa, en Santa Cruz, Jamaica, el 30 de octubre de 2025. (Orlando Barría / EFE) / Orlando Barría Orlando Barría

Según los más recientes datos provistos por el Gobierno, más del 70 % de los clientes seguían sin servicio eléctrico y 134 carreteras estaban bloqueadas.

La reapertura de los aeropuertos internacionales de la isla ha permitido en las últimas veinticuatro horas la llegada de más de una decena de vuelos con ayuda humanitaria.

Melissa ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas el impacto ha sido más leve.