Una persona camina por una calle afectada por el paso del huracán Melissa este jueves, en Santa Cruz (Jamaica). Foto: EFE/ Orlando Barría
Agencia EFE
Aumentan a diecinueve los muertos en Jamaica por el paso del huracán Melissa
Al menos diecinueve personas han muerto en debido al paso del , que impactó la isla como categoría 5 y causó inundaciones y graves daños en la infraestructura.

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morris Dixon, confirmó en las últimas horas que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón.

Las autoridades han recuperado hasta ahora ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, detalló Morris Dixon a los medios locales.

Todos esos distritos se encuentran en el , que es la más damnificada por el huracán y donde todavía hay numerosas comunidades aisladas.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, visitó en la víspera a Westmoreland y afirmó -en sus redes sociales- que hay muchas comunidades “gravemente afectadas con daños en viviendas, carreteras e infraestructura crítica”.

Personas recorren una calle afectada por el paso del huracán Melissa, en Santa Cruz, Jamaica, el 30 de octubre de 2025. (Orlando Barría / EFE)
Según los más recientes datos provistos por el Gobierno, más del 70 % de los clientes seguían sin servicio eléctrico y 134 carreteras estaban bloqueadas.

La reapertura de los aeropuertos internacionales de la isla ha permitido en las últimas veinticuatro horas la llegada de más de una decena de vuelos con ayuda humanitaria.

Melissa ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y , mientras que en Bahamas y Bermudas el impacto ha sido más leve.

Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, se dirigía debilitado el jueves 30 de octubre hacia Bermudas tras haber azotado Cuba y Jamaica en su paso por el Caribe, en el que provocó al menos una treintena de muertos, casi todos en Haití. (AFP)

