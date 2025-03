El periodista José Rubén Zamora Marroquín deberá volver a una prisión del norte de Guatemala luego de que un juez penal decidiera acatar la orden de una sala de Apelaciones y revocarle el arresto domiciliar que tenía a su favor desde octubre de 2024.

El juez penal Erick García ordenó que Zamora Marroquín regrese a la prisión preventiva en la que estuvo más de 800 días entre julio de 2022 y octubre de 2024, luego de que la sala tercera de Apelaciones revocara las medidas sustitutivas que tenía a su favor dentro de un caso de supuesto lavado de dinero.

MIRA AQUÍ: Periodista José Rubén Zamora en riesgo de volver a prisión tras fallo judicial en Guatemala

El periodista, de 67 años y con una trayectoria de tres décadas denunciando casos de corrupción, calificó como “arbitraria” la resolución de la sala de Apelaciones que ordenó su regreso a prisión.

Zamora Marroquín fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022 en su hogar cinco días después de emitir fuertes críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y acusado en tres casos penales distintos.

”No aceptaré cargos por delitos que no he cometido y seguiré luchando desde prisión”, agregó Zamora Marroquín a los medios de comunicación luego de conocer la resolución que lo regresa a prisión.

Por su parte, el juez García denunció durante su intervención que en la últimas semanas él junto al personal de su juzgado han sido víctimas de amenazas por parte de personas desconocidas.

La defensa de Zamora Marroquín había pedido la suspensión de la audiencia debido a que existen amparos y otros recursos legales que la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto. Sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas por el juzgado.

Por su parte, la fiscal Leonor Morales, quien se encuentra sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pidió que el periodista regresara a prisión para acatar la orden que la sala dio hace dos semanas.

En las próximas horas, el periodista y fundador del medio de investigación, elPeriódico, deberá volver a la prisión ubicada dentro del cuartel militar de Mariscal Zavala en el extremo norte de la capital guatemalteca.

El comunicador, que ha sido premiado por el Rey de España y por la Fundación Gabo por su trayectoria, resaltó que el caso en su contra fue “demorado maliciosamente” por el Ministerio Público para mantenerlo en prisión.

El periodista fue acusado inicialmente de un supuesto lavado de dinero y posteriormente se abrieron dos casos más en su contra por una supuesta obstrucción a la justicia, así como otro por una alteración de documentos migratorios.

Este mismo lunes, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, había condenado los intentos de la Fiscalía por llevar de vuelta al periodista a prisión.

Durante 819 días en prisión, Zamora Marroquín fue víctima de restricciones a sus derechos y sufrió deterioro en su salud, tal y como lo denunció el periodista y organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).