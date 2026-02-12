Guatemala: Otorgan arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022

Un juez de Guatemala otorgó este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022 por causas abiertas por la Fiscalía y criticadas por la comunidad internacional.

Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado 1.290 días preso por supuesto lavado de dinero y falsificación de documentos que organismos internacionales consideran un montaje para silenciarlo por sus reportes sobre corrupción del anterior gobierno de derecha.

“Se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna”, dijo el juez Maximino Morales, tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital, constató un periodista de la AFP.

Zamora también deberá acudir cada 15 días a la sede del Ministerio Público y tiene prohibido salir del país.

El juez argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por el delito de falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal.

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

