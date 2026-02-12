Guatemala: Otorgan arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022

Escuchar
El periodista guatemalteco y fundador del antiguo periódico El Periódico, José Rubén Zamora, sonríe al salir de la Corte Suprema de Justicia después de una audiencia en la Ciudad de Guatemala, el 12 de febrero de 2026. (JOHAN ORDONEZ / AFP)
Por Agencia AFP

Un juez de Guatemala otorgó este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022 por causas abiertas por la Fiscalía y criticadas por la comunidad internacional.

