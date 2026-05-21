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El periodista guatemalteco, José Rubén Zamora; y la exfiscal de Guatemala, Consuelo Porras. (Johan ORDONEZ / AFP)
El periodista guatemalteco, José Rubén Zamora; y la exfiscal de Guatemala, Consuelo Porras. (Johan ORDONEZ / AFP)
Por Agencia AFP

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora presentó el jueves un recurso ante la Fiscalía de su país para que se investigue por abuso de autoridad a la exfiscal general Consuelo Porras, a quien responsabiliza de las causas judiciales que lo llevaron a prisión en 2022.

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