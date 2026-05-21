El periodista guatemalteco José Rubén Zamora presentó el jueves un recurso ante la Fiscalía de su país para que se investigue por abuso de autoridad a la exfiscal general Consuelo Porras, a quien responsabiliza de las causas judiciales que lo llevaron a prisión en 2022.

La denuncia también incluye al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), señalado por Zamora como responsable político de su arresto en 2022, en represalia por la publicación de casos de corrupción del gobierno en el extinto diario El Periódico.

Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que la consideran una figura corrupta y antidemocrática, dejó el cargo el sábado 16. En sus ochos años de gestión procesó a decenas de exfuncionarios y jueces anticorrupción, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.

“Espero que reciban su dosis importante de justicia (...). Es muy sólida la denuncia”, dijo Zamora a periodistas tras presentar el recurso al nuevo fiscal general Gabriel García Luna, quien asumió domingo 17.

Entre los denunciados figuran el recién destituido fiscal Rafael Curruchiche, los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, y los representantes de la Fundación Contra el Terrorismo que respaldan las causas contra Zamora. Todos enfrentan sanciones de Washington y Bruselas.

Zamora se encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero, tras haber pasado casi dos años en prisión, y es considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional.

En junio de 2023 fue condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse. En otro proceso, por presunta obstrucción a la justicia, está pendiente de que un juez determine si debe ir a juicio.

Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia por su trayectoria periodística.

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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó el lunes 20 de abril en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda. (AFP)

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