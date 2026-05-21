El periodista guatemalteco José Rubén Zamora presentó el jueves un recurso ante la Fiscalía de su país para que se investigue por abuso de autoridad a la exfiscal general Consuelo Porras, a quien responsabiliza de las causas judiciales que lo llevaron a prisión en 2022.
La denuncia también incluye al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), señalado por Zamora como responsable político de su arresto en 2022, en represalia por la publicación de casos de corrupción del gobierno en el extinto diario El Periódico.
MIRA AQUÍ: Presidente de Guatemala designa reemplazo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que la consideran una figura corrupta y antidemocrática, dejó el cargo el sábado 16. En sus ochos años de gestión procesó a decenas de exfuncionarios y jueces anticorrupción, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.
“Espero que reciban su dosis importante de justicia (...). Es muy sólida la denuncia”, dijo Zamora a periodistas tras presentar el recurso al nuevo fiscal general Gabriel García Luna, quien asumió domingo 17.
Entre los denunciados figuran el recién destituido fiscal Rafael Curruchiche, los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, y los representantes de la Fundación Contra el Terrorismo que respaldan las causas contra Zamora. Todos enfrentan sanciones de Washington y Bruselas.
Zamora se encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero, tras haber pasado casi dos años en prisión, y es considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional.
En junio de 2023 fue condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse. En otro proceso, por presunta obstrucción a la justicia, está pendiente de que un juez determine si debe ir a juicio.
Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia por su trayectoria periodística.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó el lunes 20 de abril en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países. Ver más