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El expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, habla con los medios de comunicación tras una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el 3 de agosto de 2026. (Orlando SIERRA / AFP)
El expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, habla con los medios de comunicación tras una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el 3 de agosto de 2026. (Orlando SIERRA / AFP)
/ ORLANDO SIERRA
Por Agencia EFE

La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad, en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema como se planteó inicialmente, el caso de lavado de dinero y fraude por el que está acusado.

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