El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado por Donald Trump tras una condena por narcotráfico en Estados Unidos, abogó este martes por un “sobreseimiento definitivo” del caso en su país donde enfrenta acusaciones de fraude y lavado de dinero.

Hernández regresó desde Estados Unidos en julio luego de que la justicia hondureña suspendiera una orden de captura para que responda por los cargos en su contra. Se le acusa de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para su campaña presidencial en 2013.

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Tras la audiencia en un tribunal de Tegucigalpa, el exmandatario dijo que espera una “carta de libertad definitiva” en este proceso que enfrenta por corrupción.

Hernández pide un “sobreseimiento definitivo” como el que obtuvieron otros acusados en este caso, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).

“Esperamos que el caso no continúe y que no haya juicio”, indicó a la AFP Angie Colindres, abogada de Hernández, también reconocido con sus siglas JOH.

La audiencia inició el pasado 12 de agosto y continuó este lunes. En ambas, fiscalía y defensa presentaron sus pruebas y pidieron receso para evaluarlas. La misma se reanudará el próximo lunes.

“Estamos sujetos al proceso con todo el respeto a las instituciones”, dijo Hernández en medio de seguidores suyos afuera del tribunal.

Según el Ministerio Público, Hernández participó en una red que desvió dinero de proyectos agrícolas para su primera campaña, mientras presidía el Congreso.

El exgobernante califica la acusación de “caza de brujas” y “persecución política”, términos que también utilizó para referirse a su juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

El pasado 3 de agosto, el juez que lleva este caso le permitió seguir el proceso en libertad, pero con restricciones para salir de país.

En 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión por ayudar a introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Sin embargo, en noviembre pasado, Trump lo indultó al asegurar que fue víctima de una injusticia de su antecesor demócrata Joe Biden, si bien parte de la investigación se desarrolló durante el primer mandato del republicano.

Hernández, quien ha tenido una carrera política marcada por denuncias de corrupción, aspira a recuperar al menos 130 bienes confiscados cuando fue extraditado a Estados Unidos.

Su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández cumple cadena perpetua por narcotráfico en ese país.

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Un reducido grupo de campesinos hondureños protestaron este jueves 4 de diciembre frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa contra el indulto otorgado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), que había sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en ese país norteamericano. (EFE)

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