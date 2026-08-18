icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente de Honduras (2016-2022), Juan Orlando Hernández, a su llegada a la primera audiencia de su juicio por presuntos cargos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el 18 de agosto de 2026. (Orlando SIERRA / AFP)
El expresidente de Honduras (2016-2022), Juan Orlando Hernández, a su llegada a la primera audiencia de su juicio por presuntos cargos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el 18 de agosto de 2026. (Orlando SIERRA / AFP)
/ ORLANDO SIERRA
Por Agencia AFP

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado por Donald Trump tras una condena por narcotráfico en Estados Unidos, abogó este martes por un “sobreseimiento definitivo” del caso en su país donde enfrenta acusaciones de fraude y lavado de dinero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.