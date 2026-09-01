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Resumen

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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a su llegada al Tribunal Supremo de Justicia en Tegucigalpa, el 1 de septiembre de 2026. (Orlando SIERRA / AFP)
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a su llegada al Tribunal Supremo de Justicia en Tegucigalpa, el 1 de septiembre de 2026. (Orlando SIERRA / AFP)
/ ORLANDO SIERRA
Por Agencia AFP

La justicia de Honduras desestimó este martes los cargos de corrupción contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado ya en Estados Unidos por el mandatario Donald Trump de una condena por narcotráfico, informó el poder judicial.

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