La justicia de Honduras desestimó este martes los cargos de corrupción contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado ya en Estados Unidos por el mandatario Donald Trump de una condena por narcotráfico, informó el poder judicial.

Hernández, de 57 años y que gobernó entre 2014 y 2022, era acusado por la fiscalía de participar en el desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial en 2013.

Sin embargo, un juez desestimó el señalamiento al asegurar que el expresidente “no autorizó” y tampoco “administró” esos recursos, que fueron desembolsados por el gobierno cuando él presidía el Congreso, dijo a periodistas Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

Hernández “no tuvo incremento patrimonial”, por lo que se dictó “sobreseimiento definitivo”, añadió Silva, quien además anunció que el exmandatario conservador recibirá su carta de libertad este mismo martes.

“Hoy se cierra este capítulo de persecución política, cerramos en Estados Unidos, se está cerrando este”, declaró Hernández a reporteros a las afueras del tribunal en Tegucigalpa.

La fiscalía buscaba llevarlo a juicio por fraude y lavado de dinero y que fuera encarcelado de forma preventiva.

La decisión de la corte fue rechazada por críticos del exgobernante. “Es una afrenta a todos los hondureños víctimas de la corrupción”, manifestó a la AFP la activista anticorrupción Gabriela Blen.

Perdón de Trump

Hernández consideraba el caso como una “cacería de brujas” y una “persecución política”, términos en los que también se refirió a su sentencia a 45 años de prisión en Estados Unidos, anulada por orden de Trump a fines de 2025.

Otro exmandatario hondureño, Porfirio Lobo (2010-2014), ya había sido liberado de cargos por el mismo caso de corrupción, por el que no hay condenados.

La decisión de la corte hondureña representa la última victoria judicial de Hernández, conocido por su acrónimo “JOH”, quien ahora busca recuperar 131 bienes familiares confiscados tras su extradición a Estados Unidos.

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En 2024 una corte federal de Nueva York lo condenó por conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

Para ello habría colaborado con capos como el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, según la acusación que lo señaló de haber convertido a Honduras en un “narcoestado”.

“Le vamos a meter la droga en sus propias narices y no se van a dar ni cuenta”, habría dicho el expresidente según declaró un testigo en el juicio.

Un hermano del exgobernante, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, cumple cadena perpetua por narcotráfico en ese país.

Pero el exjefe de Estado se libró de la condena gracias al perdón de Trump, que llegó en vísperas de las elecciones presidenciales hondureñas de noviembre de 2025.

Al tiempo que anunciaba el indulto, Trump pidió votar por el conservador Nasry Asfura, copartidario de Hernández, so pena de cortar la ayuda a Honduras.

Vida bajo la sombra

Asfura ganó los comicios por escaso margen y en medio de denuncias de fraude de la oposición, que fueron descartadas por un grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Trump adujo que el caso de Hernández había sido una “trampa” de su antecesor demócrata Joe Biden, si bien parte de la investigación se desarrolló durante el primer mandato del republicano.

La vida política de JOH ha estado marcada por denuncias de saqueo de fondos públicos y por una controvertida reelección en 2017, pese a que esa figura estaba prohibida legalmente.

Según la fiscalía, entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Congreso, participó en un entramado que desvió recursos de proyectos agrícolas para financiar su campaña presidencial.

Para ello fueron usadas empresas fantasma, testaferros y contratos ficticios, de acuerdo con la acusación.

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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, fue liberado esta semana tras recibir el indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo 30 de noviembre en Honduras. (EFE)

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