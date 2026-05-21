Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, habla en una entrevista en Miami, Florida, Estados Unidos, el 21 de mayo de 2026. (Alberto Boal / EFE)
El expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, habla en una entrevista en Miami, Florida, Estados Unidos, el 21 de mayo de 2026. (Alberto Boal / EFE)
Por Agencia EFE

El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández afirmó este jueves a EFE que son “falsos” los supuestos audios de la investigación ‘Hondurasgate’, en los que se le vinculan con una presunta campaña de Estados Unidos e Israel contra los gobiernos de México y Colombia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.