El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández afirmó este jueves a EFE que son “falsos” los supuestos audios de la investigación ‘Hondurasgate’, en los que se le vinculan con una presunta campaña de Estados Unidos e Israel contra los gobiernos de México y Colombia.

Hernández, indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre pasado mientras cumplía una condena a 45 años por narcotráfico, sostuvo en una entrevista que un peritaje acústico encargado por él al español Miguel Ángel de la Torre, director de Graudio Forensics, detectó que las grabaciones se manipularon, incluso con inteligencia artificial (IA).

“Son falsos. Lo puedo decir porque conozco mi voz”, declaró el exmandatario sobre los audios que difundieron el Diario Red en América Latina y el portal web ‘Hondurasgate’, que reportaron supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras, para aumentar su influencia en la región.

“En este mundo digital se pueden cometer terribles tragedias usando esto. Las acusaciones de las que yo he sido objeto y las otras personas que están en esos supuestos audios son gravísimas”, agregó.

El exgobernante negó ser parte del supuesto plan que expuso Hondurasgate para, presuntamente, difundir noticias falsas contra los gobiernos de izquierda de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, lo que también rechazó el actual presidente hondureño, Nasry Asfura.

“Yo lo niego categóricamente, no conozco al señor Petro, no conozco a la presidenta de México, no tengo ningún interés. Sí he hablado y me hago responsable de decir que la izquierda radical de América Latina le dio apoyo al gobierno de Xiomara Castro (expresidenta de Honduras)”, manifestó Hernández.

Los audios en cuestión

El peritaje de Graudio Forensics, encargado a petición de Hernández y presentado en la entrevista, determinó que “el archivo sonoro objeto de pericia no es íntegro, ni auténtico”, y que “se detectaron trazas de falsificación mediante voz sintética generada con inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad alta, del 76 %”.

Un audio atribuía a Hernández decirle a Asfura que necesita que le envíe 150.000 dólares para alquilar un apartamento en EE.UU., donde instalaría una unidad de periodismo digital para publicar información sobre el exmandatario hondureño Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Castro (2022-2026).

En la supuesta trama, también involucran al presidente argentino, Javier Milei.

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El equipo de Hernández compartió con EFE mensajes en los que Phonexia, la compañía de software que Hondurasgate mencionó en un inicio como herramienta para verificar los audios, asevera que “los materiales en cuestión contienen numerosas imprecisiones” y que “implican de forma engañosa” a la empresa.

El exmandatario consideró que las publicaciones “al final son actos de terrorismo, el querer desestabilizar gobiernos o destruir la imagen de personas”.

“¿Cuál es el propósito? Como yo lo veo, es ellos (la izquierda radical) hacerle daño, en el caso de Colombia, a la oposición colombiana. Luego, en el caso de un contexto más general, es una forma de atacar a líderes que están vigentes en cargos públicos, como el presidente Trump, como Milei”, manifestó.

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El empresario conservador Nasry Asfura fue proclamado oficialmente este miércoles 24 de diciembre nuevo presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude. (AFP)

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