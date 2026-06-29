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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Permanente en Tegucigalpa, el 11 de marzo de 2020. (Foto de ORLANDO SIERRA / AFP)
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Permanente en Tegucigalpa, el 11 de marzo de 2020. (Foto de ORLANDO SIERRA / AFP)
/ ORLANDO SIERRA
Por Agencia EFE

El expresidente Juan Orlando Hernández tiene previsto regresar a finales de julio a Honduras después de que un juez hondureño suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra él, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013, informó este lunes una fuente judicial.

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